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"Колорадо" упрочил преимущество над "Тампой" в финальной серии Кубка Стэнли

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - "Колорадо" выиграл у "Тампы" в четвертом матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Результат встречи на льду "Тампы" - 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0) в пользу "Колорадо". Решающий гол гости провели в овертайме.

Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 35 из 38 бросков. Первый гол в его ворота состоялся на 36-й секунде.

Победа позволила "Колорадо" упрочить преимущество в серии до четырех побед – 3-1. Следующая игра пройдет в ночь на 25 июня по московскому времени на его льду, победа в ней принесет команде трофей.

хоккей НХЛ Кубок Стэнли
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