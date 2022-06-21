Поиск

Два паса Кучерова помогли "Тампе" победить "Колорадо" в матче финала Кубка Стэнли

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Хоккеисты клуба "Тампа-Бэй" обыграли "Колорадо" в третьем матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Результат встречи на льду "Тампы" - 6:2 (2:1, 4:1, 0:0) в пользу хозяев.

В составе победителей две голевые передачи оформил российский форвард Никита Кучеров. Его соотечественник и партнер по команде вратарь Андрей Василевский отразил 37 бросков.

Благодаря победе "Тампе" удалось сократить отставание в серии до четырех побед, счет в которой в настоящий момент – 2-1 в пользу "Колорадо".

хоккей НХЛ Кубок Стэнли
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Клубы РПЛ выступили против расширения лиги

Клубы РПЛ выступили против расширения лиги

Польский футболист не выступит на ЧМ-2022 после перехода в "Спартак"

Польский футболист не выступит на ЧМ-2022 после перехода в "Спартак"

Гаранин сменил Федотова на посту главного тренера "Сочи"

Гаранин сменил Федотова на посту главного тренера "Сочи"

ФИФА предложила облегчить доступ трансгендеров к женским соревнованиям

ФИФА предложила облегчить доступ трансгендеров к женским соревнованиям

Медведев проиграл в финале теннисного турнира в Германии

Медведев проиграл в финале теннисного турнира в Германии

Мария Ласицкене заявила, что не планирует менять гражданство

Мария Ласицкене заявила, что не планирует менять гражданство

Дубль Ничушкина помог "Колорадо" разгромить "Тампу" со счетом 7:0 в матче финала НХЛ

Бетербиев нокаутировал Смита-младшего в объединительном бою за три пояса

Даниил Медведев вышел в финал турнира в Германии

Даниил Медведев вышел в финал турнира в Германии

ФХР предложила сформировать конференции КХЛ по результатам сезона-2021/22

ФХР предложила сформировать конференции КХЛ по результатам сезона-2021/22