Два паса Кучерова помогли "Тампе" победить "Колорадо" в матче финала Кубка Стэнли
Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Хоккеисты клуба "Тампа-Бэй" обыграли "Колорадо" в третьем матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Результат встречи на льду "Тампы" - 6:2 (2:1, 4:1, 0:0) в пользу хозяев.
В составе победителей две голевые передачи оформил российский форвард Никита Кучеров. Его соотечественник и партнер по команде вратарь Андрей Василевский отразил 37 бросков.
Благодаря победе "Тампе" удалось сократить отставание в серии до четырех побед, счет в которой в настоящий момент – 2-1 в пользу "Колорадо".