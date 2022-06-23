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ВЭБ готов уступить роль владельца ФК ЦСКА, если появится качественный инвестор

ВЭБ готов уступить роль владельца ФК ЦСКА, если появится качественный инвестор
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - ВЭБ будет готов выйти из капитала московского футбольного клуба ЦСКА, если получит предложение от инвестора, заинтересованного в развитии ФК, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе госкорпорации. Ей принадлежит около 80% футбольного клуба.

"ВЭБ будет готов выйти из капитала клуба, когда получит рыночное предложение от качественного инвестора, заинтересованного в развитии ПФК ЦСКА", - сообщили в ВЭБе.

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Футбольный ЦСКА с конца февраля находится под блокирующими санкциями США. В SDN List он попал вместе с самим ВЭБом как его дочерняя структура.

"Отношения ВЭБа и ПФК ЦСКА строятся по формату широкого стратегического партнерства. Они предполагают поддержку клуба по привлечению спонсоров, а также поиск ВЭБом стратегического инвестора", - отметили в ВЭБе.

Отмечается, что ВЭБ заинтересован в продолжении эффективной работы клуба в том числе в связи с наложенным на ЦСКА ограничениями, подчеркнули в госкорпорации.

Весной 2020 года ВЭБ объявил о том, что приобрел 77,6% акций московского футбольного клуба ЦСКА. Помощник президента РФ, член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин занял пост председателя совета директоров ФК. При этом Евгений Гинер продолжил заниматься управлением клуба.

В феврале 2022 года ВЭБ подпал под санкции, введенные из-за ситуации на Украине.

футбол ФК ЦСКА ВЭБ
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