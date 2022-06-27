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Петр Чех решил покинуть пост технического директора "Челси"

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Бывший вратарь лондонского "Челси" Петр Чех завершает работу в качестве технического директора футбольного клуба, сообщается на сайте ФК.

Отмечается, что инициатива ухода из клуба принадлежит самому Чеху.

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"Для меня было огромной честью исполнять эту роль в "Челси" в течение последних трех лет. Теперь, когда у клуба новый владелец, я чувствую, что сейчас самое подходящее время, чтобы отойти в сторону", - заявил 40-летний Чех.

"Я рад, что клуб сейчас находится в отличном положении с новыми владельцами, и я уверен в его будущих успехах как на поле, так и за его пределами", - отметил экс-голкипер сборной Чехии.

Председатель правления лондонского клуба Тодд Боэли отметил, что "Петр - важный член семьи "Челси".

"Мы понимаем его решение уйти и благодарим его за его вклад в качестве советника и его приверженность клубу и нашему сообществу. Мы желаем ему всего наилучшего", - сказал Боэли.

С "Челси" связана основная часть игровой карьеры Чеха: в лондонском клубе он по четыре раза выиграл чемпионат и Кубок Англии, три раза - Кубок английской лиги, два раза - Суперкубок Англии, по разу - Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Ранее после продажи клуба российским бизнесменом Романом Абрамовичем пост директора "Челси" покинула его соотечественница Марина Грановская.

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