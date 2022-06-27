Джокович вышел во второй круг Уимблдонского турнира

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Третья ракетка мира серб Новак Джокович в первом раунде Уимблдона нанес поражение спортсмену из Южной Кореи Сунву Квон.

Результат поединка в Лондоне - 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) 24-летний Сунву Квон занимает 81-е место.

Следующим соперником Джоковича станет победитель матча между австралийцем Танаси Коккинакис (79 номер рейтинга) и поляком Камилем Майхшаком.

35-летний Джокович - действующий, шестикратный чемпион Уимблдона. На Уимблдонском турнире-2022 он является первым сеянным. Первый номер рейтинга АТР Даниил Медведев отсутствует из-за отказа организаторов принимать россиян. Что касается второй ракетки мира Александра Зверева, то представитель Германии восстанавливается после операции на голеностопе.

Уимблдон - турнир серии Большого шлема, его призовой фонд составляет 40 млн 350 тыс. фунтов стерлингов.

20 апреля организаторы Уимблдона сообщили, что отклонили заявки на участие от российских и белорусских игроков. В итоге в АТР и в Женской теннисной ассоциации (WTA) приняли решение не начислять за Уимблдон-2022 рейтинговые очки.