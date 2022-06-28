ФК "Томь" не допустили к участию в ФНЛ-2 из-за нарушения сроков

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Томь" (Томск) не прошел лицензирование для участия в ФНЛ-2 из-за нарушения сроков подачи документов, клуб намерен сделать еще попытку подать документы в РФС для участия в соревновании, сообщил "Интерфаксу" пресс-атташе "Томи" Сергей Симонов.

Как сообщается на сайте футбольного клуба, РФС не рассматривал заявку "Томи" на участие в ФНЛ-2 из-за того, что клуб опоздал с подачей документов на участие в соревновании. Причина нарушения сроков - апелляция по поводу участия "Томи" в ФНЛ-1.

"ФК "Томь" при поддержке администрации Томской области будет продолжать борьбу за право играть в ФНЛ-2. Активно включился в этот процесс врио губернатора Владимир Мазур. Ни у кого нет желания закрыть профессиональный футбольный клуб", - говорится в сообщении.

Вместе с тем врио губернатора Владимир Мазур в своем телеграм-канале сообщил, что проблемы клуба, в частности долги по зарплатам и сложности со спонсорами, достались главе региона по наследству. Также в 2014 году, по решению областных властей, томские стадионы "Труд" и "Темп" были переданы на баланс клуба Невыплата зарплаты означает банкротство "Томи" и то, что стадионы пойдут с молотка.

"Такое нельзя допустить! Поэтому я в экстренном порядке нашел деньги на покрытие долгов по зарплате. Это позволит избежать банкротства и спасти стадионы. То есть оставить их в собственности региона", - написал Мазур, отметив, что "молодежка" клуба и региональный центр подготовки футболистов будут сохранены.

В мае "Томи" отказали в получении лицензии для участия в ФНЛ в сезоне 2022/23, в конце мая врио губернатора Томской области Владимир Мазур исключил финансирование футбольного клуба "Томь" из бюджета региона, но пообещал команде помочь со спонсорами.

ФК "Томь" по итогам прошедшего сезона заняла 14 место в первенстве ФНЛ, сохранив прописку во втором по силе дивизионе России.

"Томь" традиционно финансируется "Газпромом" и "Газпром нефтью", переговоры о выделении средств ежегодно вел губернатор Томской области и президент клуба Сергей Жвачкин, который 10 мая 2022 года ушел в отставку.