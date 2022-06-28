Российскому футболисту Обухову продлили дисквалификацию за допинг

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд (CAS) решил на полгода продлить отстранение от деятельности, связанной с футболом, российскому нападающему Владимиру Обухову. Об этом сообщает пресс-служба "Оренбурга", которому принадлежит футболист.

"Футбольный Клуб "Оренбург" искренне сожалеет о сложившейся ситуации и, подчиняясь решению CAS, прекращает работу Владимира на сборах. В настоящий момент Владимир Обухов покинул расположение команды. Будем ждать Владимира после решения озвученных выше проблем", - говорится в сообщении.

Чешский наставник "Оренбурга" Марцел Личка с сожалением воспринял ситуацию.

"К сожалению расположение команды покинул хороший футболист и, самое главное, хороший человек, Владимир Обухов", - сказал он.

Обухов был дисквалифицирован за допинг летом 2021 года на полгода. Проба, ставшая положительной, была взята в 2013 году на сборах молодёжной сборной России. "Ростов" после вердикта футболиста расторг с ним контракт.

Воспитанник московского "Спартака" 30-летний Обухов стал игроком "Оренбурга" в декабре 2021 года, когда срок действия дисквалификации уже истекал.