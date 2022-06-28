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Надаль за 3,5 часа дожал 41-ю ракетку на старте Уимблдонского турнира

Надаль за 3,5 часа дожал 41-ю ракетку на старте Уимблдонского турнира
Рафаэль Надаль
Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл аргентинца Франсиско Черундоло в первом круге турнира в Уимблдона.

Матч в Лондоне завершился со счетом 6:4, 6:3, 3:6, 6:4 в пользу испанца. При этом проигравший первые две партии Черундоло мог перевести матч на пятый сет. В результате соперники провели на корте 3 часа 33 минуты.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Надаль занимает четвертое место, Черундоло - 41-е.

Следующим соперником Надаля станет представитель Литвы Ричардас Беранкис (106 номер рейтинга).

В текущем сезоне Надаль уже выиграл два турнира из серии Большого шлема: Australian Open в Мельбурне и Roland Garros в Париже. Уимблдон покорялся ему в 2008 и 2010 годах. Всего 36-летний испанец стал победителем рекордных 22 турниров Большого шлема в одиночном разряде.

Призовой фонд Wimbledon-2022 составляет 40 млн 350 тыс. фунтов стерлингов.

теннис Рафаэль Надаль
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