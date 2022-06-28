"Спартаку" удалось уговорить чемпиона Англии вернуться в Москву

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Виктор Мозес, не вернувшийся вовремя в расположение команды, в ближайшее время приедет в Москву, сообщает "Спорт-Экспресс".

Отмечается, что руководству клуба удалось убедить нигерийца не покидать "Спартак".

23 июня московский клуб объявил о том, что Мозес не явился на тренировочный сбор команды. После этого СМИ сообщали, что он решил воспользоваться опцией ФИФА, позволяющей легионерам приостанавливать действия контрактов.

Победитель чемпионата и Кубка Англии, а также Лиги Европы УЕФА в составе лондонского "Челси" Мозес перешел в "Спартак" в 2020 году сначала на правах аренды, затем подписал полноценный контракт.