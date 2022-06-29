Футболист ЦСКА Бохинен перешел в итальянскую "Салернитану"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Итальянская "Салернитана" выкупила у ЦСКА норвежского полузащитника Эмиля Бохинена, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"ПФК ЦСКА и итальянская "Салернитана" завершили оформление перехода норвежского полузащитника. Опция автоматического выкупа трансфера в случае, если итальянская команда сохранит прописку в Серии А, была прописана в арендном соглашении", - говорится в сообщении.

23-летний Бохинен перешел в ЦСКА в феврале 2021 года, покинув норвежский "Стабек". В составе армейского клуба он провел 14 матчей, забил два мяча. В январе нынешнего года на правах аренды перешел в "Салернитану", где в 11 матчах сделал одну результативную передачу.