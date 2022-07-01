Хачатурянц раскритиковал решение провести матч за Суперкубок в Петербурге

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Решение РФС утвердить Санкт-Петербург местом проведения матча за Суперкубок России между "Зенитом" и "Спартаком" является нарушением спортивного принципа, считает бывший президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц.

"Если бы Петербург был принят как город проведения Суперкубка, хотя бы тогда, когда у "Динамо" гипотетически оставался шанс оказать конкуренцию "Зениту" и стать чемпионом, либо "Спартак" условно еще не сыграл в полуфинале Кубка России, тогда бы было понятно: нравится "Спартаку" или нет, выиграл Кубок России - поехал, сыграл", сказал Хачатурянц в эфире "Коммент.Шоу" на YouTube.

"Но по какой-то причине этот регламент не был соблюден, город не был назвал заранее и при том, что все знают, что "Спартак" очень болезненно проиграл здесь 1:7, назначать игру в Санкт-Петербурге - это нарушение спортивного принципа. Я это мнение высказал на исполкоме и голосовал против", - отметил бывший глава РПЛ.

"Аргумент того, что это больше шоу, а не спортивное мероприятие... Я считаю, что между "Зенитом" и "Спартаком" не может быть шоу. Даже если они завтра выйдут играть во дворе пять на пять, они будут биться насмерть. В этом прелесть нашего футбола: слава богу, что есть такие команды как "Зенит" и "Спартак", которые являются принципиальными соперниками и их игры всегда вызывают максимальный интерес. Поэтому я был против, и моя позиция была правильной", - сказал Хачатурянц, покинувший пост главы РПЛ в конце июня.

Матчи за Суперкубок России традиционно предваряют старт очередного футбольного сезона в стране. За трофей борются действующий чемпион России (в данном случае – "Зенит") и обладатель Кубка России ("Спартак").

Игра пройдет 9 июля в Петербурге, тогда как "Спартак" выступал за проведение игры на нейтральном поле.