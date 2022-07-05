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Латвийский хоккеист опроверг официальную информацию о переходе в "Спартак"

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Латвии по хоккею Микс Индрашис назвал несоответствующей действительности информацию о подписании соглашения с московским "Спартаком".

"У меня контракт с другим клубом", - написал хоккеист в соцсетях.

"Спартак" официально объявил о переходе Индрашиса 29 июня. На следующий день генеральный секретарь Латвийской хоккейной федерации Робертс Плужейс заявил, что форвард, вероятно, будет отстранен от матчей за сборную страны. Он сослался на закон, запрещающий латвийским спортсменам принимать участие в соревнованиях в России.

31-летний хоккеист имеет больной опыт выступлений в КХЛ, он провел 524 матча, набрав 302 (134+168 по системе "гол+пас") очка. В сезоне-2021/22 играл за подольский "Витязь" и владивостокский "Адмирал".

хоккей Спартак
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