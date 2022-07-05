Чемпион Англии Мозес вернулся в расположение "Спартака"

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Нигерийский полузащитник и ямайский нападающий Шамар Николсон приступили к тренировкам "Спартака", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"К команде присоединились Виктор Мозес и Шамар Николсон. Нигериец пропустил сбор в Тарасовке по причинам личного характера, а ямайцу был предоставлен отпуск после выступления за сборную. Кроме того, с красно-белыми тренируется Остон Урунов, который вернулся из аренды в "Уфе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полузащитник Кристофер Мартинс пока не прибыл в Россию из-за проблем со здоровьем.

"При этом люксембуржец находится на связи с медицинским штабом клуба и ежедневно предоставляет все необходимые документы. Уже в скором времени мы ждем возвращения Кристофера в Москву", - отмечается в тексте сообщения.

23 июня московский клуб объявил о том, что Мозес не явился на тренировочный сбор команды. После этого СМИ сообщали, что он решил воспользоваться опцией ФИФА, позволяющей легионерам приостанавливать действия контрактов.

Победитель чемпионата и Кубка Англии, а также Лиги Европы УЕФА в составе лондонского "Челси" Мозес перешел в "Спартак" в 2020 году сначала на правах аренды, затем подписал полноценный контракт.

Николсон стал игроком "Спартака" в декабре 2021 года, Мартинс – в январе 2022г.

Все трое в составе "Спартака" выиграли Кубок России-2021/22.