Трое российских хоккеистов предстанут перед судом по обвинению в даче взятки

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Ленинский районный суд Уфы поступили уголовные дела в отношении троих российских хоккеистов - Михаила Воробьева, Владислава Лукина и Анвара Сулейманова, обвиняемых в даче взятки.

Как следует из картотеки суда, уголовные дела по п. "б", ч.4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере) в отношении спортсменов поступили в период с 29 июня по 1 июля. Даты их рассмотрения пока не назначены.

Данной статьей предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 3 млн рублей или дохода за период от года до трех лет или суммы взятки, превышающей в 60-80 раз, либо лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Все трое хоккеистов являются воспитанниками уфимского клуба "Салават Юлаев". В прошлом сезоне Лукин выступал за ХК "Адмирал", Воробьев - СКА, Сулейманов в 2020-2021 годах играл в "Металлурге-Серове".

Ряд СМИ сообщил, что спортсмены обвиняются в покупке военных билетов.

Комментариями правоохранительных органов по данному факту агентство не располагает.