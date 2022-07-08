Шведский хоккеист расторг контракт с "Трактором"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Челябинский хоккейный клуб "Трактор" объявил о расторжении соглашения с защитником Лоуренсом Пилутом.

"Шведский хоккеист покидает "Трактор", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.



"Хоккейный клуб "Трактор" благодарит Лоуренса Пилута за профессиональное отношение к делу и желает дальнейших успехов", - отмечается в сообщении.

26-летний Пилут провел два сезона в составе "Трактора" и стал бронзовым призером чемпионата КХЛ (2022). Всего в КХЛ он сыграл 117 матчей, забросил семь шайб и отдал 42 голевые передачи.