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Шведский хоккеист расторг контракт с "Трактором"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Челябинский хоккейный клуб "Трактор" объявил о расторжении соглашения с защитником Лоуренсом Пилутом.

"Шведский хоккеист покидает "Трактор", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

"Хоккейный клуб "Трактор" благодарит Лоуренса Пилута за профессиональное отношение к делу и желает дальнейших успехов", - отмечается в сообщении.

26-летний Пилут провел два сезона в составе "Трактора" и стал бронзовым призером чемпионата КХЛ (2022). Всего в КХЛ он сыграл 117 матчей, забросил семь шайб и отдал 42 голевые передачи.

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