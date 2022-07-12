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Дзюба провел тренировку в составе "Рубина"

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Бывший нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба побывал на базе "Рубина", в составе которого принял участие в тренировочном занятии. Об этом сообщает пресс-служба казанского футбольного клуба.

"Однако, речь о подписании контракта не идет – форвард просто поддерживает форму у Леонида Викторовича, пока находится в поиске нового клуба", - уточняется в сообщении.

Четырехкратный чемпион России Дзюба в мае покинул "Зенит" в связи с истечением срока действия контракта. В настоящее время занимается поисками нового клуба.

футбол Артем Дзюба
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