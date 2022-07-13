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Спортивный директор "Спартака" Каттани покинул клуб

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Итальянец Лука Каттани покинул пост спортивного директора "Спартака", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

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"Мы рассчитывали на долгосрочное сотрудничество с Лукой, однако обстоятельства сложились иначе", - говорится в сообщении.

В "Спартаке" отметили, что клуб "высоко ценит профессионализм итальянского менеджера, который омолодил и обновил нашу команду, грамотно и оперативно управлял спортивным блоком клуба в условиях новых вызовов".

Сам Каттани, уже попрощавшийся с командой и сотрудниками клуба отметил, что в случае необходимости готов будет консультировать "Спартак" удаленно.

"Мы благодарим Луку Каттани за большую работу, которую он успеть проделать в "Спартаке", особенно отмечаем его вклад в победу в Кубке России и желаем успехов в дальнейшем", - отмечается в сообщении.

Каттани, возглавлявший скаутский отдел "Пари Сен-Жермен", занял пост спортивного директора "Спартака" в декабре 2021 года.

В июне нынешнего года московскую команду покинули главный тренер команды итальянец Паоло Ваноли и его соотечественник Франко Камоцци, советник владельца "Спартака" Леонида Федуна.

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