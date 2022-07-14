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Александр Радулов стал игроком "Ак Барса"

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Двукратный чемпион мира по хоккею Александр Радулов подписал контракт с "Ак Барсом", сообщает пресс-служба казанского клуба.

Срок действия соглашения с 36-летним хоккеистом составит два года.

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В прошлом сезоне Радулов выступал в "Даллас Старз", провёл 74 матча, в которых набрал 22 (4+18 по системе "гол+пас") очков. Всего в НХЛ он сыграл 591 матч, набрав 417 (165+252) очков.

В КХЛ нападающий провёл 483 матча, набрав 581 (193+388) очко.

"Решения о возвращении легко не принимаются, но, учитывая возраст и семейные обстоятельства, мне хотелось больше времени проводить в России. Я согласился на предложение "Ак Барса", потому что это отличный клуб, где всё на высшем уровне, команда ставит перед собой высшие задачи, и мне всегда было приятно играть в Казани", - сказал Радулов.

Радулов - двукратный чемпион мира (2008, 2009 обладатель Кубка Гагарина (2011) самый ценный игрок регулярного чемпионата КХЛ (2009/10, 2014/15).

хоккей Александр Радулов
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