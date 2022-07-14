Победитель ЧМ-2018 в России продлил контракт с "Барселоной"

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Усман Дембеле продлил контракт с каталонцами, сообщается на сайте ФК.

Новое соглашение будет действовать до 30 июня 2024 года.

25-летний Дембеле перешел в "Барселону" из дортмундской "Боруссии" в 2017 году. В составе "Барсы" он по два раза выиграл чемпионат и Кубок Испании, один раз – Суперкубок. В "Боруссии" стал обладателем Кубка Германии.

В составе сборной Франции Дембеле завоевал золото чемпионата мира-2018 в России.