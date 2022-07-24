"Ахмат" обыграл "Факел" во втором туре РПЛ

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Футболисты грозненского "Ахмата" обыграли воронежский "Факел" в матче второго тура Российской премьер-лиги.

Игра в Грозном завершилась со счетом 2:1. В составе "Ахмата" отличились Владимир Ильин (37-я минута) и Гамид Агаларов (64), для которого этот гол стал дебютным в составе грозненской команды. За "Факел" забил Максим Максимов (27).

В следующем туре "Ахмат" сыграет с "Сочи", матч пройдет 30 июля. "Факел" в тот же день встретится с московским "Динамо".