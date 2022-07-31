Непомнящий поднялся на третье место рейтинга FIDE

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий поднялся на третье место в мужском рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), следует из информации на официальном сайте спортивной организации.

Сейчас у Непомнящего 2792 балла. Вторую строчку занимает китаец Дин Лижэнь (2808), а возглавляет шахматный рейтинг норвежец Магнус Карлсен (2864). Ранее Непомнящий занимал седьмую строчку с 2773 очками в активе, что также являлось лучшим результатом среди россиян.

20 июля Карлсен, владеющий шахматной короной с 2013 года, отказался защищать титул в поединке с Непомнящим, который выиграл ранее турнир претендентов в Мадриде. Второе место на том турнире занял представитель Китая Дин Лижэнь, который, таким образом, сыграет с Непомнящим в чемпионском матче.