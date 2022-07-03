Непомнящий получил право сыграть в матче за звание чемпиона мира по шахматам

Россиянин досрочно выиграл турнир претендентов в Мадриде

Ян Непомнящий на турнире в Мадриде Фото: Miguel Pereira/Getty Images

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Российский шахматист Ян Непомнящий сыграл вничью с венгром Рихарда Раппорта в 13-м туре турнира претендентов в Мадриде.

Непомнящий играл белыми фигурами.

Россиянин за тур до конца турнира набрал 9 очков и стал недосягаем для ближайших преследователей.

Благодаря победе на турнире Непомнящий получил право провести матч за звание чемпиона мира с действующим чемпионом - норвежцем Магнусом Карлсеном.

31-летний Непомнящий выиграл турнир претендентов второй раз подряд. В 2021 году он проиграл в матче за звание чемпиона Карлсену со счетом 3,5:7,5.

Карслен является 16-м чемпионом мира по шахматам, он удерживает это звание с 2013 года.