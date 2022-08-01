Овечкин вошел в четверку величайших спортсменов в истории города Вашингтон

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Российский хоккеист Александр Овечкин вошел в список четырех величайших спортсменов в истории города Вашингтона по версии The Sporting News.

Издание называет капитана "Вашингтона" "одним из величайших бомбардиров в истории НХЛ" и предполагает, что в скором времени Овечкин станет лучшим игроком в истории.

36-летний Овечкин выступает в НХЛ с сезона-2005/06, перейдя в "Вашингтон" из московского "Динамо". Он входит в тройку самых результативных игроков в истории лиги – 780 голов. Первое место занимает Гретцки (894), второе – канадец Горди Хоу (801). Оба завершили карьеру.

В список четырех величайших спортсменов города Вашингтон также вошли американцы Даррел Грин (американский футбол), Уэс Анселд (баскетбол) и Уолтер Джонсон (бейсбол).

В рамках проекта SN Rushmore были выбраны по четырее профессиональных спортсмена из 13 городов, в которых не менее 20 лет были представлены как минимум четыре из следующих пяти лиг - НФЛ, MLB, НБА, НХЛ, WNBA.