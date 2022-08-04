Российского хоккеиста в Финляндии заставили заклеить флаг РФ на шлеме

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Вратарь московского хоккейного клуба "Динамо" Константин Волков рассказал о том, что в финском "Эссяте" он столкнулся с запретом на демонстрацию государственной символики РФ на своей форме.

"Я сидел в раздевалке, ко мне подошли и сообщили, что лига сверху сказала убрать флаг, чтобы избежать провокаций и агрессии. А у меня на шлеме было их два – финский и русский. Почему я должен заклеивать свой флаг, а ваш оставлять? Давайте тогда заклею оба. Я же рисовал их для дружбы, а не для вражды", - приводит слова Волкова Sports.ru.

По словам 24-летнего спортсмена, агрессию в свой адрес он не почувствовал.

"Что касается лично негатива ко мне, то либо я не понял, либо этого не было. На улице меня никто не ловил", - сказал он.

Волков провел в финской команде сезон-2021/22.