Футболиста "Локомотива", уложившего соперника на газон, дисквалифицировали на игру

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Баринов дисквалифицирован на один матч за нарушение в ходе игры чемпионата России против петербургского "Зенита".

Соответствующее наказание, как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, вынес Контрольно-дисциплинарный комитет РФС.

"В соответствии с частью 1 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за лишение соперника явной возможности забить гол - дисквалифицировать футболиста ФК "Локомотив" (Москва) Дмитрия Баринова на один матч чемпионата России", - говорится в сообщении.

Баринов нарушил правила в конце второго тайма на футболисте "Зенита" Малкоме, за что был наказан прямой красной карточкой. Инцидент произошел в штрафной площади "Локомотива", в связи с чем в ворота московского клуба был назначен пенальти.

В свою очередь, главный тренер "Локомотива" Йозеф Циннбауэр оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны. За аналогичные нарушения на 20 тысяч рублей оштрафован член тренерского штаба москвичей Марвин Комппер и по 10 тысяч рублей заплатят тренер по работе с вратарями "Локомотива" Саша Марта и вратарь клуба Маринато Гилерме.

Матч состоялся 30 июля в Петербурге и завершился победой "Зенита" со счетом 5:0.