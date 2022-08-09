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Медведев увидел положительный момент в отстранении от Уимблдона

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев заявил, что недопуск к участию в Уимблдонском турнире помог ему набрать 100-процентную форму к US Open.

"Я провел очень хороший этап подготовки к US Open, чего обычно не можешь сделать, потому что играешь на Уимблдоне. Я смог это сделать. Чувствую себя на 100% физически и морально готовым завоевать титул", - приводит слова Медведева The West Australian.

При этом Медведев отметил, что он, "конечно, хотел сыграть на Уимблдоне и "хорошо там выступить".

"Я всегда хочу участвовать в крупнейших турнирах и стараться играть хорошо", - сказал первая ракетка мира.

Ранее организаторы Уимблдонского турнира решили не допустить российских и белорусских теннисистов к соревнованиям. Матчи основной сетки турнира прошли с 27 июня по 10 июля. US Open-2022 пройдет с 29 августа по 11 сентября.

7 августа Медведев стал победителем турнира категории ATP 250 в Лос Кабосе (Мексика).

теннис Даниил Медведев
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