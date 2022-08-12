Юный хоккеист СКА умер после попадания шайбы в область сердца

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Воспитанник петербургского СКА скончался в результате несчастного случая на тренировке команды школы среди игроков 2008 года рождения, сообщает пресс-служба петербургского хоккейного клуба.

"Во время одного из упражнений после щелчка защитника шайба попала игроку в грудь в область сердца. Врач команды незамедлительно оказал помощь хоккеисту и вызвал скорую помощь, которая провела все реанимационные мероприятия. Сердце Всеволода смогли запустить, его доставили в больницу, но спасти мальчика не удалось", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 11 августа.

"Хоккейный клуб СКА выражает глубочайшие соболезнования родителям, близким и друзьям Всеволода", - подчеркивается в тексте сообщения.

Отмечается, что клуб окажет всю необходимую помощь семье погибшего, а также проведет внутреннее расследование всех обстоятельств произошедшего.