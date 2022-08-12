Матыцин заявил, что гордится выступлением Миранчука в Италии

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Пример игрока сборной России Алексея Миранчука, который перешел из клуба "Аталанта" (Бергамо) в "Торино" (Турин) на правах аренды, должен мотивировать российских футболистов, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин журналистам.

"Я горжусь тем, что наш российский футболист сделал прорыв и выступает в одном из европейских клубов. Надеюсь, что будет хорошим примером и мотиватором для других наших футболистов", - сказал Матыцин.

"Для меня как министра спорта важно, чтобы в России была внутренняя конкуренция. Конечно, мы с уважением относимся к европейским клубам, мы изучаем их опыт и тот факт, что Миранчук будет играть в "Торино", наверно, создаст хорошую платформу для анализа наших проблем и успехов. Надо изучить, что дало возможность Миранчуку в сложной конкурентной борьбе заслужить право выступать за европейский клуб, что было базой для его психологической, технической подготовки. В этом отношении надо брать с него пример", - добавил министр.

"Торино" арендовал Миранчука у "Аталанты", условия договора предполагают возможность окончательного выкупа футболиста у команды из Бергамо. По сообщениям СМИ, "Торино" в таком случае заплатит 12 млн евро.

26-летний Миранчук перешел в "Аталанту" из московского "Локомотива" два года назад, сыграл 56 матчей в разных турнирах и забил девять мячей. За сборную России футболист провел 41 матч, шесть раз поразив ворота соперников.