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Алаев утвержден президентом Российской премьер-лиги

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Общее собрание клубов Российской премьер-лиги во вторник утвердила Александра Алаева новым президентом РПЛ.

Алаев был единственным кандидатом на пост. За него проголосовали все участники собрания. Алаев избран на пятилетний срок.

Ранее президентом РПЛ был Ашот Хачатурянц, который руководил лигой с ноября 2021 года. В июне 2022 года Хачатурянц оставил пост и исполняющим обязанности президента РПЛ стал Алаев.

"Благодарю за доверие, я уже приступил к выполнению своих обязанностей", - сказал Алаев.

42-летний Алаев становится восьмым руководителем в истории РПЛ после Виталия Мутко (2001-2003), Валерия Филатова (2003, и.о.), Евгения Гинера (2003-2004), Юрия Заварзина (2004-2006), Михаила Воронцова (2006-2007), Сергея Прядкина (2007-2021) и Хачатурянца.

Александр Алаев
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