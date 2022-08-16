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ФК "Спартак" расстанется с полузащитником Уруновым

ФК "Спартак" расстанется с полузащитником Уруновым
Остон Урунов
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" обсудит с узбекским полузащитником Остоном Уруновым условия расторжения контракта, заявил во вторник журналистам генеральный директор футбольного клуба Евгений Мележиков.

"Я пригласил его на встречу, которая состоится на этой неделе, будем разговаривать. Думаю, будем расставаться", - сказал Мележиков.

21-летний футболист перешел в "Спартак" в 2020 году из "Уфы". Зимой 2021 года он был отдан уфимской команды в аренду, а в июне 2022 года вернулся в "Спартак".

Спартак Остон Урунов
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