Белорусский тренер Ермакович перешел в ФК "Урал"
Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Белорусский тренер Александр Ермакович подписал контракт с екатеринбургским футбольным клубом "Урал", он будет работать в тренерском штабе главной команды, сообщила пресс-служба клуба.
Одновременно из команды ушел футболист Кирилл Колесниченко, контракт расторгли по взаимному согласию, добавили в пресс-службе.
Колесниченко успел провести за команду 19 матчей.
15 августа стало известно, что новым главным тренером "Урала" стал Виктор Гончаренко. Он сменил Игоря Шалимова. Через некоторое время ФК подписал контракт с полузащитником сборной России Юрием Газинским.