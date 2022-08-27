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"Динамо" в меньшинстве упустило победу над "Пари НН" в матче РПЛ

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Московское "Динамо" в гостях сыграло вничью 2:2 с "Пари Нижний Новгород" в матче седьмого тура Российской премьер-лиги.

Счет в матче на 17-й минуте открыл капитан "Динамо" Даниил Фомин, реализовавший пенальти. На 29-й минуте нападающий бело-голубых Константин Тюкавин удвоил преимущество гостей.

На 61-й минуте игрок "Пари НН" Николай Колинский реализовал пенальти и сократил отставание хозяев. Счет сравнял Дмитрий Стоцкий, забивший на 71-й минуте.

"Динамо" заканчивало матч в меньшинстве - на 67-й минуте Роберто Фернандес получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Первое предупреждение Фернандес получил в эпизоде с назначенным пенальти в ворота "Динамо".

"Динамо" занимает четвертую строчку в таблице чемпионата, у команды 13 очков. "Пари НН" идет на 12-й позиции (6 очков).

В следующем туре "Пари НН" встретится с воронежским "Факелом", игра пройдет 3 сентября. "Динамо" в тот же день проведет матч против "Урала" (Екатеринбург).

футбол Динамо РПЛ Пари Нижний Новгород
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