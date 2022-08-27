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Россиянка Самсонова выиграла третий турнир WTA в карьере

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла белоруску Александру Саснович в финале турнира WTA-250, который завершился в Кливленде (США).

Результат встречи - 6:1, 6:3. Соперницы провели на корте 1 час 12 минут.

Самсонова занимает 45-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Саснович - 36-ю.

Для Самсоновой эта победа стала третьей в карьере на турнирах под эгидой WTA. Предыдущий титул россиянка выиграла на турнире WTA-250 в Вашингтоне 7 августа.

За победу в турнире Самсонова получит 250 рейтинговых очков. Общий призовой фонд соревнований - $251 тысяча.

теннис WTA
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