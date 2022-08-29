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Футболист московского "Динамо" Моро перешел в "Болонью"

Футболист московского "Динамо" Моро перешел в "Болонью"
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Полузащитник "Динамо" Никола Моро продолжит карьеру в итальянской "Болонье", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

24-летний хорват перешел в клуб Серии А на правах аренды до конца сезона-2022/23 с правом выкупа.

"Мы благодарим Николу за самоотверженную игру в нашем клубе на протяжении последних двух лет и желаем успехов в Серии А", - говорится в сообщении.

Моро выступал за "Динамо" с 2020 года, провел 66 матчей, забив пять мячей и сделав пять результативных передач.

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