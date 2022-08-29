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Татьяна Тарасова заявила, что не собирается оставаться в США

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не планирует жить в США на постоянной основе.

"Не надо за меня беспокоиться. Меня нет всего пять дней. Вы думаете, я останусь в США, что ли? Не придумывайте! Я вернусь в Россию 5 сентября. Четвертого числа вечером вылетаю, пятого буду в России", - приводит слова Тарасовой "Спорт-Экспресс".

Ранее стало известно, что Тарасова отправилась в США с частным визитом.

фигурное катание Татьяна Тарасова
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