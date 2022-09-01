Кукуян назначен арбитром матча "Спартак" - "Зенит"
Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Арбитр Павел Кукуян назначен главным судьей матча восьмого тура чемпионата Мир Российской премьер-лиги между футбольными клубами "Спартак" (Москва) и "Зенит" (Санкт-Петербург), сообщает пресс-служба РПЛ.
Помогать Кукуяну будут ассистенты Алексей Стипиди, Владислав Назаров. Резервный судья - Антон Фролов. За систему видеопомощи рефери (VAR) будет отвечать Владимир Москалев, его ассистент - Александр Богданов.
Инспектором матча назначен Александр Гвардис.
Матч пройдет 4 сентября в Москве и стартует в 20:00 мск.
В настоящий момент "Зенит" является лидером турнирной таблицы, команда набрала 17 очков. Набравший на один балл меньше "Спартак" занимает вторую строчку.