Платежная система "Мир" стала партнером Континентальной хоккейной лиги

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Платежная система "Мир" и Континентальная хоккейная лига (КХЛ) подписали соглашение о сотрудничестве на два года - до конца сезона 2024 года, сообщила пресс-служба платежной системы.

"Миллионы россиян каждый год с интересом следят за играми чемпионата КХЛ, и нам особенно приятно, что "Мир" стал партнером Лиги в 15-й юбилейный сезон. Одним из важных направлений в развитии нашего сотрудничества с КХЛ станет создание интересных предложений для всех любителей российского хоккея, о которых мы будем готовы рассказать уже в ближайшее время", - сказал генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев.

В июле платежная система стала титульным спонсором Российской премьер-лиги. Договор был подписан на четыре сезона и предусматривает, что турнир будет носить название "Мир Российская Премьер-Лига".

Национальная система платежных карт (НСПК), являющаяся оператором карт "Мир", была создана в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года.

Сейчас карты "Мир" принимаются в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Возможность приема карт "Мир" прорабатывается с Кубой, Египтом и Венесуэлой.

1 сентября матчем ЦСКА - "Металлург" стартует очередной сезон КХЛ.