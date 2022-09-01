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Российский теннисист Рублев вышел в третий круг US Open

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Теннисист из России Андрей Рублев победил представителя Южной Кореи Сун-Ву Квона в матче второго круга турнира Большого шлема US Open в США.

Результат встречи - 6:3, 6:0, 6:4 в пользу Рублева.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает 11-ю строчку, Сун-Ву Квон - 81-ю.

Следующим соперником Рублева станет или выступающий за Канаду Денис Шаповалов (21) или испанец Роберто Карбальес-Баэна (80).

Теннис Андрей Рублев US Open
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