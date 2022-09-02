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Надаль разбил себе нос ракеткой на матче US Open

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю потребовалась медицинская помощь по время матча второго круга US Open против итальянца Фабио Фоньини.

По ходу игры, принимая мяч за задней линией корта, 36-летний испанец по инерции задел ракеткой нос. В результате из носа потекла кровь, Надаля уложили на корт и оказали необходимую помощь.

Инцидент произошел в четвертом сете, а матч завершился победой Надаля – 2:6, 6:4, 6:2, 6:1.

"Это просто шок. Каким-то образом я заслужил это своей игрой", - пошутил после матча Надаль на пресс-конференции. Слова его приводит пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов.

"Это был сильный удар", - сказал Надаль.

В следующем круге третья ракетка мира сыграет с французом Ришаром Гаске (№ 91 мирового рейтинга).

теннис US Open Рафаэль Надаль
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