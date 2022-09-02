Закария стал игроком "Челси"
Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - "Челси" арендовал у итальянского "Ювентуса" полузащитника сборной Швейцарии Дениса Закарию, сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.
Срок действия аренды рассчитан до окончания сезона-2022/23 с возможностью полноценного выкупа 25-летнего футболиста.
Закария перешел в "Ювентус" в январе 2022 года после пяти лет, проведенных в немецкой "Боруссии" (Менхенгладбах). До этого играл за швейцарские "Серветт" и "Янг Бойз". На его счету 40 матчей за сборную Швейцарии.