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Закария стал игроком "Челси"

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - "Челси" арендовал у итальянского "Ювентуса" полузащитника сборной Швейцарии Дениса Закарию, сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.

Срок действия аренды рассчитан до окончания сезона-2022/23 с возможностью полноценного выкупа 25-летнего футболиста.

Закария перешел в "Ювентус" в январе 2022 года после пяти лет, проведенных в немецкой "Боруссии" (Менхенгладбах). До этого играл за швейцарские "Серветт" и "Янг Бойз". На его счету 40 матчей за сборную Швейцарии.

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