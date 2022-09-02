Пять россиян пробились в третий круг US Open
Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Пять представителей российского тенниса примут участие в матчах третьего круга турнира Большого шлема US Open.
Соперником первой ракетки мира Даниила Медведева будет Ву Йибин из Китая (№174 мирового рейтинга). Карен Хачанов (31) сыграет с британцем Джеком Дрэйпером (53), Андрей Рублев (11) – с представителем Канады Денисом Шаповаловым (21).
В женском разряде Вероника Кудерметова (18) поборется с венгеркой Далмой Галфи (91), Людмила Самсонова (35) – с сербкой Александрой Крунич (96).
Во втором круге из борьбы выбыли Анна Калинская (60), Евгения Родина (вне рейтинга), Анастасия Потапова (52), Екатерина Александрова (28).