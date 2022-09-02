Поиск

Пять россиян пробились в третий круг US Open

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Пять представителей российского тенниса примут участие в матчах третьего круга турнира Большого шлема US Open.

СпортМедведев вышел в третий круг US OpenЧитать подробнее

Соперником первой ракетки мира Даниила Медведева будет Ву Йибин из Китая (№174 мирового рейтинга). Карен Хачанов (31) сыграет с британцем Джеком Дрэйпером (53), Андрей Рублев (11) – с представителем Канады Денисом Шаповаловым (21).

В женском разряде Вероника Кудерметова (18) поборется с венгеркой Далмой Галфи (91), Людмила Самсонова (35) – с сербкой Александрой Крунич (96).

Во втором круге из борьбы выбыли Анна Калинская (60), Евгения Родина (вне рейтинга), Анастасия Потапова (52), Екатерина Александрова (28).

теннис US Open
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нападающий "Барселоны" Обамеянг перешел в "Челси"

Нападающий "Барселоны" Обамеянг перешел в "Челси"

ЦСКА обыграл "Металлург" в Кубке Открытия 15-го сезона КХЛ

Бразильский футболист Виллиан Роша перешел в ЦСКА

"Динамо" подтвердило, что Захарян не перейдет в "Челси"

"Челси" не удалось купить Захаряна у "Динамо"

"Челси" не удалось купить Захаряна у "Динамо"

Медведев вышел в третий круг US Open

Хачанов вышел в третий круг US Open

Хачанов вышел в третий круг US Open

Кудерметова вышла в третий круг US Open

Кудерметова вышла в третий круг US Open

Девять представителей России вышли во второй круг US Open

"Зенит" обыграл "Факел" в первом матче Кубка России по футболу

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });