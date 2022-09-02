"Спартак" расторг контракт с Уруновым

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" сообщил о расставании с полузащитником Остоном Уруновым.

"Спартак" и полузащитник Остон Урунов расторгли трудовой договор по соглашению сторон. 21-летний игрок из Узбекистана покидает наш клуб в статусе свободного агента", - говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

Урунов провел за "Спартак" девять матчей в 2020 году и забил один мяч, а затем на правах аренды выступал за "Уфу" (откуда до этого в "Спартак" и переходил).