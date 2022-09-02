Хачанов впервые в карьере вышел в четвертый круг US Open

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов вышел в следующий круг турнира Большого шлема US Open после отказа британца Джека Дрейпера продолжать встречу третьего круга из-за травмы.

Дрейпер принял решение отказаться от борьбы в третьем сете, спустя 2,5 часа после начала матча.

Хачанов к этому времени выиграл первый сет и шел к победе в третьем - 6:3, 4:6, 6:5.

Хачанов занимает 31-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Дрейпер - 53-е.

Хачанов впервые добрался до четвертого круга US Open, там он встретится с победителем матча между Пабло Карреньо-Бустой (Испания, 15-е место рейтинга) и Алексом Де Минауром (Австралия, 20).

Призовой фонд US Open-2022 составляет более 60 млн долларов.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.