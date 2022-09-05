Хоккеист Сулейманов получил пять лет условно по делу о покупке военного билета

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Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Уфы вынес приговор бывшему вратарю хоккейного клуба "Салават Юлаев" Анвару Сулейманову по делу о покупке военного билета, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов Башкирии в понедельник.

"Сулейманову назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года", - сказал собеседник агентства.

Хоккеист признан виновным по ч.3 ст.30, п."б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (попытка дачи взятки).

Как сообщалось, 29 июня в Ленинский районный суд Уфы поступили уголовные дела российских хоккеистов Анвара Сулейманова и Михаила Воробьева, 1 июля - Владислава Лукина. Все трое спортсменов обвинялись в даче взятки в крупном размере (п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Все трое являются воспитанниками уфимского клуба "Салават Юлаев". В прошлом сезоне Лукин выступал за ХК "Адмирал", Воробьев - за СКА, Сулейманов в 2020-2021 годах играл в "Металлурге-Серове".

Ранее по подозрению в уклонении от службы в армии был задержан вратарь сборной России Иван Федотов. Кроме того, в СМИ появлялись сообщения о том, что военный билет мог купить нападающий "Миннесоты" и сборной России Кирилл Капризов. Однако его отец Олег Капризов эти сведения опроверг.