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ФК "Локомотив" уволил ассистента главного тренера за неудачную игру

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU -Московский футбольный клуб "Локомотив" сообщил о расставании с членом тренерского штаба немцем Марвином Комппером, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды.

Спорт"Ахмат" в меньшинстве обыграл "Локомотив" в матче РПЛЧитать подробнее

"В связи с неудовлетворительными результатами команды Марвин Комппер покидает тренерский штаб первой команды футбольного клуба "Локомотив", - сообщает пресс-служба железнодорожников.

Отмечается, что вопросы формирования тренерского штаба, подготовки команды и определения состава на игру будут полностью за главным тренером Йозефом Циннбауэром.

"Локомотив" занимает девятое место после восьми туров МИР Российской премьер-лиги. В последнем матче команда уступила грозненскому "Ахмату" со счетом 1:2, играя более половины встречи в большинстве.

футбол Локомотив
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