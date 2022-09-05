Белорусский футболист Шкурин приостановил контракт с ЦСКА

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий Илья Шкурин приостановил соглашение с ЦСКА, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"Белорусский нападающий воспользовался поправкой ФИФА, позволяющей приостановить контракт с ПФК ЦСКА до 30 июня 2023 года в одностороннем порядке", - говорится в сообщении.

Ранее контракт с 23-летним белорусом разорвал польский "Ракув", куда Шкурин перешел в феврале 2022 года на правах аренды.

Шкурин перешел в ЦСКА в январе 2020 года из брестского "Динамо". Летом 2021 года переходил в киевское "Динамо" на правах аренды.