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"Ак Барс" обыграл ЦСКА в первом матче под руководством Знарка

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты казанского "Ак Барса" победили московский ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги.

Игра на арене ЦСКА закончилась со счетом 5:1 (1:1, 1:0, 3:0) в пользу казанцев. Победу "Ак Барсу" принесли голы Ильи Сафонова (19-я минута), Кирилла Панюкова (23), Александра Радулова (49), Даниила Тарасова (60) и Никиты Дыняка (60). За ЦСКА шайбу забросил Виталий Абрамов (16).

Для Радулова шайба стала дебютной за "Ак Барс".

"Ак Барс" провел первый официальный матч под руководством Олега Знарка, который был назначен на пост главного тренера команды перед началом сезона.

В следующем матче регулярного чемпионата ЦСКА 9 сентября сыграет с череповецкой "Северсталью". "Ак Барс" 8 сентября встретится с "Адмиралом" (Владивосток).

хоккей Ак Барс ЦСКА
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