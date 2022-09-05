Хоккеисты минского "Динамо" обыграли омский "Авангард" со счетом 6:3

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Динамо-Минск" победили на своей площадке омский "Авангард" - 6:3, сообщает в понедельник Национальный олимпийский комитет Белоруссии.

"Подопечные Крэйга Вудкрофта хорошо реализовывали численное большинство. В третьем периоде, при счете 3:3, Дмитрий Соколов вывел минчан вперед - 4:3. В пустые ворота соперников шайбы отправили Ник Меркли и Денис Мосалев", - говорится в сообщении.

Следующий матч минское "Динамо" проведет на "Минск-Арене" против "Салавата Юлаева" из Уфы.