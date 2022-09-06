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Баскетболистку сборной России в марте отстранили за кокаин

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Баскетболистка сборной России Нина Глонти в марте была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Международной федерации баскетбола (ФИБА).

В организме спортсменки были обнаружены следы кокаина. Баскетбольный арбитражный суд тогда принял решение дисквалифицировать Глонти на три месяца, срок отстранения истек 22 июня.

На клубном уровне Глонти защищает цвета московской команды МБА. В ее составе она стала бронзовым призером премьер-лиги, серебряным и бронзовым призером Кубка России и Суперлиги 1. Также она завоевывала бронзу в составе сборной России на чемпионатах Европы среди игроков до 16, 18 и 20 лет.

баскетбол допинг
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