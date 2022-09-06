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"Спартак" лишился полузащитника Мартинса до конца года

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Полузащитник московского "Спартака" выбыл из травмы примерно на три месяца, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

"(...) После дообследования диагностировано серьезное мышечное повреждение бедра. Ориентировочный срок восстановления Кристофера — три месяца", - говорится в сообщении.

Таким образом, Мартинс в 2022 году больше не сыграет.

Как сообщалось, 25-летний футболист сборной Люксембурга получил травму по ходу матча чемпионата России против петербургского "Зенита" 4 сентября. В той же игре травмировался полузащитник Руслан Литвинов, россиянин пропустит три недели.

Ранее выбыли из строя полузащитники "Спартака" нигериец Виктор Мозес и россиянин Антон Зиньковский.

футбол ФК Спартак
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